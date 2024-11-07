В Долгопрудном 15–17 ноября состоится международный фестиваль робототехники

С 15 по 17 ноября в технопарке физтех-лицея имени Капицы в Долгопрудном состоится международный фестиваль робототехники RoboScience Hackathon 2024. Об этом сообщает пресс-служба администрации округа.

Это событие — не просто соревнования, а настоящий праздник инноваций и технологического творчества, где школьники и студенты из России и дружественных стран смогут расширить свой кругозор, найти крутое комьюнити и побороться за ценные призы.

RoboScience Hackathon — некоммерческий научный и культурный проект по продвижению искусственного интеллекта, робототехники и других связанных областей науки и техники посредством организации и проведения робототехнических соревнований.

На фестивале участников ждут захватывающие соревнования в рамках Hackathon challenges, FIRA Leagues и Demonstration Leagues. Каждое направление — это уникальный вызов, который поможет прокачать навыки в искусственном интеллекте, образовательной робототехнике и программировании.



Участие абсолютно бесплатно. Зарегистрироваться можно по ссылке до 14 ноября.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев сообщил, что перед властями региона в прошлом году стояла задача внедрить технологии искусственного интеллекта максимально во все сферы.

«Дело в том, что Московская область огромна. Как ты можешь управлять большими системами, не имея показатель, не применяя современный менеджмент? И искусственный интеллект — это лишь следующая история про технологии. Сначала мы все оцифровали — сколько работает МРТ, как учится ребенок, как записаться к врачу. Эта оцифровка дала нам большие данные. И эти большие данные человек не в состоянии обрабатывать», — сказал Воробьев.