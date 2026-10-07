В Долгопрудном 150 пожилым жителям подарили теплые пледы

Одинокие пожилые жители Долгопрудного получили 150 теплых пледов к Дню добра и уважения, который отмечается 1 октября, сообщает пресс-служба администрации горокруга.

Администрация городского округа Долгопрудный подарила теплые пледы 150 одиноким пожилым жителям к Дню добра и уважения — Дню пожилого человека. Получатели подарков находятся на социальном обслуживании в Комплексном центре социального обслуживания и реабилитации.

Администрация традиционно оказывает помощь одиноким пожилым гражданам в рамках праздника. В 2026 году особое внимание уделили их заботе и комфорту.

День пожилого человека ежегодно отмечается в России 1 октября. Праздник дает возможность поддержать старшее поколение и поблагодарить его за труд и вклад в развитие страны.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев сообщил, что доплаты для пенсии ввели в Подмосковье для того, чтобы оказать дополнительную помощь пенсионерам.

«Вместе с тем у нас есть одинокие пенсионеры, и мы здесь ввели доплату к пенсии для того, чтобы оказать отдельное внимание, отдельную заботу тем, кому нужна помощь», — рассказал Воробьев в ходе своего ежегодного обращения к жителям Московской области.