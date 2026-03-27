В Долгопрудном 15 подросткам вручили паспорта
Торжественная церемония вручения паспортов 15 юным жителям прошла 26 марта в ДК «Вперед» в Долгопрудном. Ребята получили главный документ гражданина России, памятные подарки и Конституцию РФ, сообщает пресс-служба администрации горокруга.
Получение паспорта — важное событие в жизни каждого человека.
В Долгопрудном сложилась традиция вручать главный документ юным жителям в торжественной обстановке.
Очередная церемония состоялась 26 марта в ДК «Вперед», где паспорта получили 15 подростков.
Практика торжественных вручений паспортов школьникам стартовала в Подмосковье в 2019 году по инициативе губернатора Андрея Воробьева.