В дни распродаж россияне раскупали умные часы, наушники и смартфоны

Продажи гаджетов в дни акции «11.11» в интернет-магазине МегаФона превысили средненедельные показатели по текущему году в 2 раза, сообщает пресс-служба компании. В целом интерес покупателей к распродаже в этом году выше, чем в 2023: число проданных гаджетов в интернет-магазине оператора связи оказалось выше на 53%.

Пользователи особенно активно интересовались смартфонами, наушниками и умными часами. При этом рост спроса на умные часы и наушники — тенденция всего 2024 года. Так, среди смартфонов лидерами распродажи стали Tecno (модели Spark 20 Pro, Pova 6 и Camon 30), Xiaomi (модели Redmi Note 13, Redmi Note 13 Pro и Redmi 13C) и Samsung (модели Galaxy A55, Galaxy S24 Ultra и Galaxy A35). В наушниках топовыми стали Realme Buds T300, а самыми ходовыми брендами умных часов — Infinix, Apple и Samsung. У Infinix в «часовом» сегменте лидируют Infinix Watch 1, у Apple — Apple Watch Series 10, а у Samsung — Galaxy Watch 7 LTE.

«Распродажи в ноябре проходят у нас ежегодно, и для любителей гаджетов это отличная возможность приобрести желаемое устройство с существенной экономией — вплоть до половины стоимости. Как и год назад, мы видим самый высокий интерес именно к смартфонам, наушникам и умным часам. Эти категории сегодня являются лидерами рынка, поэтому клиенты ожидаемо стремились приобрести их в дни распродажи по выгодной цене», — сказал директор департамента по стратегии и развитию продаж МегаФона Давид Борзилов.