В дни муниципальных выборов будет работать горячая линия омбудсмена Ирины Фаевской

По инициативе омбудсмена Подмосковья Ирины Фаевской в дни муниципальных выборов в Московской области будет работать горячая линия уполномоченного по правам человека в Московской области по мониторингу соблюдения избирательных прав с 12 по 14 сентября с 8.00-20.00. Об этом сообщает пресс-служба омбудсмена региона.

«На протяжении всех дней голосования наши юристы будут принимать звонки и консультировать по всем вопросам избирательного права. Они обладают высокой квалификацией и опытом. Наша команда готова оказать необходимую помощь, обеспечивая поддержку и разъясняя права граждан в процессе голосования. Мы понимаем, как важно для каждого избирателя чувствовать себя уверенно и защищенно», — сказала Ирина Фаевская.

По возникшим вопросам в дни выборов в органы местного самоуправления можно будет обратиться по телефону: 8 (498) 602-32-20 с 8.00-20.00.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев заявил, что власти региона совместно с областным филиалом фонда «Защитники Отечества» помогают решать вопросы, возникающие у семей бойцов СВО. Он добавил, что просьбы поступают разные — и на территориях округов, и в фонд. Поэтому власти должны всегда быть рядом, делать все, что от них зависит.

«У нас ведется большая работа, но внимания много не бывает. Наша задача — чтобы все вопросы, которые возникают и по выплатам, и по статусу участника боевых действий, были решены», — сказал Воробьев.