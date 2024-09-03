В дни голосования депутаты Мособлдумы проследят за ходом выборов в своих округах

В 25 городских округах Московской области 6, 7 и 8 сентября пройдут выборы депутатов в муниципальные Советы депутатов, еще в 3 — довыборы в местные Советы. Выполнить свой гражданский долг смогут все граждане России, достигшие на 8 сентября 18 лет и имеющие постоянную регистрацию в Подмосковье. Об этом сообщает пресс-служба Мособлдумы.

Как подчеркнул председатель Мособлдумы Игорь Брынцалов, традиционно, в дни голосования, депутаты регионального парламента будут посещать избирательные участки в своих округах.

«Будем с коллегами смотреть, как организована работа участковых комиссий, все ли требования законодательства соблюдены. Главная задача любых выборов — чтобы они прошли легитимно и честно, чтобы все желающие смогли выразить свою гражданскую позицию. На всех участках будут работать наблюдатели от общественных организаций и политических партий, за порядком будут следить представители правоохранительных органов», — отметил парламентарий.

Игорь Брынцалов напомнил, что жители Московской области, выбравшие для себя дистанционный метод голосования, смогут сделать свой выбор, пройдя на Портал дистанционного электронного голосования ЦИК России — так же 6, 7 и 8 сентября. Достаточно авторизоваться через портал Госуслуг, ознакомиться с техническими условиями ДЭГ и ввести код подтверждения из смс-сообщения.

С 6 по 8 сентября в Подмосковье пройдут выборы в органы местного самоуправления. Жители региона могут самостоятельно выбрать удобный способ участия в голосовании. Подробнее узнать о выборах-2024 можно на сайте «Госуслуги».

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев сообщил, что дистанционное электронное голосование позволяет, не выходя из дома, обсудить с семьей и близкими свой выбор.

«Высокая явка обусловлена тем, что современные элементы голосования, в том числе электронного голосования, позволяют тебе, не выходя из дома, за ужином или за обедом со своей семьей, близкими обсудить и соответственно сделать свой выбор. <…> Очевидно, что это дает процент явки, это очень хорошо, выше легитимность», — сказал Воробьев.