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В Дне добрых дел примет участие максимальное количество ступинских школьников

Сергей Мужальских, глава городского округа Ступино, в ходе еженедельного общегородского совещания подвел итоги прошедших субботников и рассказал об акции «День добрых дел», сообщает пресс-служба администрации городского округа.

Задача месяца чистоты и благоустройства — наведение порядка на территории округа. В округе прошло 3 муниципальных субботника. Приняло участие более 40 единиц техники и 7,5 тыс. жителей. Вывезено свыше 250 кубометров мусора.

Сергей Мужальских отметил, что особое внимание в ходе предстоящего субботника 27 апреля следует уделить объектам памяти погибших при защите Родины в годы Великой Отечественной войны и мемориалам.

«К концу месяца работы должны быть завершены — покрашены ограждения, убран мусор, очищена плитка. Могилы участников Великой Отечественной войны также следует привести в нормативное состояние», — отметил Сергей Мужальских.

27 апреля в рамках проведения Всероссийского субботника состоится День добрых дел. Основные мероприятия акции в муниципалитете пройдут в парках. Запланировано выполнить: уборку и вывоз прошлогодней листвы и валежника, высадку более 300 цветов и деревьев, установку и покраску парковой мебели.

Школьники также примут участие в посадке деревьев в парках, на территории Михневской школы и СОШ № 2, благоустройстве воинских захоронений и мемориалов. На территории Малинской школы будет заложен дендропарк.

«Основная цель мероприятия — вовлечь максимальное количество школьников в полезные добрые дела», — добавил руководитель муниципалитета.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев заявил, что для переходов через железную дорогу на территории Подмосковья установили новые стандарты. Так, переход обязательно должен быть крытым.

Также Воробьев сообщал, что в регионе реконструируют ж/д переезды и есть потребность в строительстве путепроводов, так как при запуске МЦД растет интенсивность движения электричек.