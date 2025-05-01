сегодня в 18:30

В Дмитровском техникуме прошел открытый урок с участием специалистов «Мострансавто»

В Дмитровском техникуме состоялся открытый урок по техническому обслуживанию и ремонту автотранспорта, организованный при поддержке компании АО «Мострансавто», передает пресс-служба администрации муниципалитета.

Мероприятие прошло в рамках профориентационной работы и направлено на подготовку квалифицированных кадров для транспортной отрасли Московской области.

Представители «Мострансавто» рассказали студентам о возможностях прохождения производственной практики и дальнейшего трудоустройства на предприятии.

Гости высоко оценили материально-техническую базу техникума. Благодаря поддержке Министерства образования Московской области учреждение получило современное учебное оборудование, включая станции компьютерной диагностики, сканеры и стетоскопы для проверки автомобилей. Также в распоряжение студентов поступили автомобили российского производства, на которых отрабатываются навыки шиномонтажа, покраски, слесарных и сварочных работ.

«Ранее в программе „Час транспорта“ директор МАП № 9 „Мострансавто“ озвучил проблему нехватки водителей и слесарей-ремонтников. Хочу отметить, что в Дмитровском округе работают замечательные учебные учреждения, которые готовят квалифицированные кадры по этим специальностям. Администрация готова выступить связующим звеном между предприятием и образовательными организациями — мы открыты для диалога и окажем всестороннюю поддержку в решении кадрового вопроса», — отметил глава Дмитровского округа Иван Курданин.

По итогам встречи руководство техникума и МАП № 9 «Мострансавто» договорились о дальнейшем взаимодействии в вопросах практики и трудоустройства выпускников.