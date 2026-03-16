В Дмитровском округе выбрали самый дружный класс

Муниципальный этап областного конкурса родительских комитетов «Секреты дружного класса. Родители Первых» прошел 13 марта в Дмитрове. В нем участвовали 12 команд школ округа, победителем стал 4«Б» класс школы №8, сообщает пресс-служба администрации горокруга.

Конкурс состоялся в Доме детского творчества «Радуга». Команды представили выставки-презентации и творческие визитки. В фойе разместили тематические стенды с фотографиями, стенгазетами, портфолио и совместными проектами, рассказывающими о традициях и жизни классов.

В актовом зале родители и дети показали творческие номера: пели, танцевали и разыгрывали сценки. Выступления оценивало жюри, в состав которого вошли депутат Московской областной думы Марина Шевченко, представители управления образования администрации округа, центра дополнительного образования «Фиеста» и местного отделения «Движение Первых».

Гран-при муниципального этапа завоевал 4«Б» класс Дмитровской школы №8. Команда представит округ на областном этапе конкурса.

«Когда родители и дети вместе участвуют в жизни школы, когда они поддерживают друг друга — это и есть основа крепкого класса и здорового общества. Очень рад видеть, сколько талантливых, дружных семей в нашем округе. Такие конкурсы не просто выявляют лучших, они дарят радость общения и показывают детям пример взрослой ответственности и дружбы», — отметил глава Дмитровского округа Михаил Шувалов.

В Подмосковье хорошие результаты в сфере образования благодаря открытости школ к нововведениям и диалогу с обществом, сообщил губернатор Московской области Андрей Воробьев.

«Особенно я хочу отметить наши флагманские школы, но подчеркнуть не их привилегированность, а то, что они всегда открыты (к диалогу, к чему-то новому — ред.)», — сказал Воробьев.