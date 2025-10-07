В Дмитровском округе впервые прошел патриотический мотобиатлон

Это событие объединило скорость, мастерство вождения и боевую выучку.

Мероприятие, организованное дмитровским мотоклубом «Ночные Волки» и дмитровским районным отделением Всероссийской организации «Боевое Братство», собрало более 70 экипажей из разных регионов России. Особую значимость происходящему придало участие ветеранов специальной военной операции, в том числе бойцов Добровольческой разведывательно-штурмовой бригады имени Святого благоверного князя Александра Невского.

«Для нас большая честь принимать такое событие на Дмитровской земле — земле воинской славы. Здесь традиции доблести и отваги нашли воплощение в современных, практических дисциплинах, объединяя людей долга и мужества», — отметил врип главы Дмитровского округа Михаил Шувалов.

Участники соревновались в трех категориях: мотоциклы с коляской, эндуро и квадроциклы. Программа мотобиатлона включала два напряженных этапа. Сначала спортсменам предстояло преодолеть 70-километровый кольцевой маршрут по живописным, но сложным трассам, сочетающим асфальтовые и грунтовые участки. Вторым испытанием стала специальная полоса препятствий, где потребовались не только мастерство вождения, но и слаженность команды: стрельба, штурм здания и эвакуация условного раненого.

Главная цель мероприятия — подготовка мотоциклистов к действиям в экстремальных условиях, максимально приближенных к боевым, — была достигнута.

