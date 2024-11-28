В Дмитровском округе ведутся оперативные меры по обращению жителей

В городском Telegram-чате служба МКУ «ЖКХ и благоустройство» получила обращения от яхромчан, касающиеся вопросов с навалами снега и льда на парковке у Яхромской школы № 1 и скользкими участками дорог на улице Ленина, передает пресс-служба администрации Дмитровского городского округа.

Родители учеников школы выразили обеспокоенность тем, что ледяные глыбы на парковке затрудняют заезд на парковку. Работники МКУ «ЖКХ и благоустройство» оперативно отреагировали на данное обращение: в течение нескольких часов парковка была приведена в порядок, что позволило родителям высаживать и забирать детей в безопасных условиях.

Второе обращение касалось необходимости посыпки дороги на улице Ленина, где из-за сильного гололеда создавались опасные условия для пешеходов и автотранспорта. Служба МКУ «ЖКХ и благоустройство» немедленно организовали посыпку дороги специальными противогололедными материалами.

«Наши городские службы продолжают следить за состоянием внутриквартальных дорог, дворовых территорий, тротуаров и парковок. Специалисты принимают необходимые меры чтобы все вопросы, касающиеся благоустройства и безопасности жителей, решались оперативно и эффективно», — отметил заместитель главы Дмитровского округа Михаил Жуков и выразил благодарность жителям за обращения и активное участие в улучшении городской среды.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев отмечал, что усилия работы властей на территории должны быть направлены на то, что беспокоит людей. Так, на оперативных совещаниях обсуждаются актуальные вопросы, которые часто имеют сезонный характер.

«Усилия (властей — ред.) в то или иное время года должны быть направлены на то, что востребовано у людей, что их беспокоит», — считает Воробьев.