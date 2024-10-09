В Дмитровском округе в парке им Лямина высадили молодые ели

Заместитель директора Дмитровского филиала-лесничего ГКУ МО «Мособллес» Виктор Семеняченко и старший участковый лесничий Константин Зимин, вместе с членами отряда «Патриоты России» имени А. Е. Антонова из второй Яхромской школы провели экологическую акцию по посадке деревьев на территории парка имени И. А. Лямина в городе Яхрома Дмитровского городского округа. Об этом сообщает пресс-служба комитета лесного хозяйства Московской области.

Это мероприятие стало частью проекта «80 добрых дел для Победы».

Семиклассники с энтузиазмом приступили к работе, стремясь сделать парк более привлекательным и благоприятным для окружающей среды.

«Ребята с воодушевлением присоединились к нам. Они осознали важность заботы о природе. Подобные мероприятия способствуют формированию у людей понимания необходимости бережного отношения к окружающей сред», — рассказал заместитель директора Дмитровского филиала ГКУ МО «Мособллес» -лесничего Виктор Семеняченко.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев отметил, что тема экологии актуальна для региона.

«Тема экологии всегда актуальна для любой территории, в том числе, для Подмосковья, где живет, отдыхает, гуляет, работает большое количество людей. Мы поставили задачу, чтобы в территориях, в городах Подмосковья не было «грязных» предприятий, которые существенно влияют на экологию, доставляют хлопоты жителям. Эта работа ведется весьма успешно», — сказал Воробьев.