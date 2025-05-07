В Дмитровском округе торжественно открыли обновленный мемориал павшим воинам

Накануне 80-летия Победы в деревне Василево на месте братской могилы советских воинов состоялось торжественное открытие мемориала после его реконструкции, передает пресс-служба администрации муниципалитета.

В ноябре–декабре 1941 года под Василёво шли ожесточенные бои — фашистские войска рвались к Москве. Среди тех, кто сдерживал натиск врага, а затем освобождал Дмитровскую землю от оккупантов, был истребительный мотострелковый полк УНКВД по Московской области.

В братской могиле покоятся бойцы, павшие в тех кровопролитных боях.

Руководство УФСБ России по городу Москве и Московской области выступило инициатором капитального ремонта этого захоронения, тем самым внеся вклад в сохранение памяти своих коллег — сотрудников УНКВД, погибших в годы Великой Отечественной войны на подступах к Москве.

Автором памятника стал заслуженный художник РФ. Реконструкцию братской могилы провело ООО «Управляющая компания „Пересвет“».

На церемонии открытия присутствовали вице-губернатор Московской области Роман Каратаев, глава Дмитровского муниципального округа Иван Курданин, заместитель начальника УФСБ России по городу Москве и Московской области генерал-майор Юрий Плаксенко, Станислав Попов, начальник отдела УФСБ России по г. Москве и Московской области, и Александр Скородумов, председатель совета ветеранов общественной ветеранской организации УФСБ России по городу Москве и Московской области.

У мемориала выстроился почётный караул комендантского Преображенского полка.

«От всей души благодарю всех, кто вложил силы и душу в реконструкцию этого мемориала. Пусть люди приходят сюда целыми семьями, чтобы поклониться подвигу воинов, павших на этой земле и в других сражениях Великой Отечественной войны. Люди должны помнить, какой страшной ценой досталась нашему народу Великая Победа», — обратился к собравшимся глава Дмитровского муниципального округа Иван Курданин.

Во время открытия выступили Станислав Попов и Александр Скородумов, также подчеркнув в своих словах важность сохранения исторической памяти.

Завершилась торжественная церемония возложением цветов, минутой молчания и исполнением песни «День Победы» малым составом хора имени Евгении Яворовской.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев во время доклада президенту РФ Владимиру Путину сообщил, что порядка 6 тыс. человек примут участие в региональной программе «Герои Подмосковья».

«„Время героев“ — у нас уже первые ребята работают. И мы, как вы и говорили, запускаем региональный проект. Это тоже очень востребовано, порядка 6 тыс. ребят будут принимать участие», — сказал Воробьев.