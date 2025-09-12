В Дмитровском округе стартовало голосование по выборам в Совет депутатов

В первый же день с раннего утра жители разных возрастов активно воспользовались возможностью выразить свою гражданскую позицию. Голосование проходит на избирательных участках, в том числе организованных на базе социальных учреждений, а также на дому, сообщила пресс-служба администрации муниципалитета.

Самым возрастным избирателем, проголосовавшим в первый день, стала 93-летняя Мария Михайловна Камченкова, проживающая в социальном центре «Дмитровский» («Дом доброты»).

«Не хотим тянуть, зачем откладывать то, что можно сделать уже сегодня? Вот поэтому мы и решили дружно проголосовать сразу в первый день», — поделилась Мария Михайловна.

Ее поддержала другая жительница центра, 88-летняя Тамара Марковна Дижечко: «В выборах обязательно надо участвовать. Знаю, за кого буду голосовать. За тех, кто душой болеет за округ, кто делами, а не словами уже сделал что-то для малой родины».

Противоположный возрастной полюс представила 18-летняя Дарья Титова, для которой эти выборы стали первыми в жизни. Девушка проголосовала на участке № 263.

«Голосую впервые… Думаю, участвовать в выборах, голосовать — надо обязательно, это интересная процедура. К тому же ты своим голосом участвуешь в процессе формирования будущего того места, где ты родился, вырос, живешь», — сказала Дарья.

Председатель УИК № 3723 Анна Конькова отметила раннюю активность избирателей, рассказав о случае, когда одна из жительниц специально вернулась домой за документами, чтобы успеть проголосовать перед работой.

По словам председателя УИК № 269 в деревне Митькино Татьяны Андреевой, в первой половине дня комиссия успела выполнить 14 заявлений о голосовании на дому, а к вечеру планируется очередной выездной этап по заявлениям избирателей.

«Мы старались сделать все, чтобы голосование было удобным для всех: и трехдневное голосование, и возможность проголосовать дома, и ДЭГ. И я рад, что люди этим активно пользуются. Очень трогательно видеть, как вместе с бабушками и дедушками на участки приходит молодежь. Это и есть преемственность и настоящая гражданская ответственность», — отметил врип главы Дмитровского округа Михаил Шувалов после объезда нескольких участков округа.

Голосование продолжается, и организаторы приглашают всех жителей округа воспользоваться своим правом выбора.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев сообщил, что дистанционное электронное голосование позволяет, не выходя из дома, обсудить с семьей и близкими свой выбор.

«Высокая явка в том числе обусловлена тем, что современные элементы голосования, в том числе электронного голосования, позволяют тебе, не выходя из дома, за ужином или за обедом со своей семьей, близкими обсудить и соответственно сделать свой выбор. <…> Очевидно, что это дает процент явки, это очень хорошо, выше легитимность», — сказал Воробьев.