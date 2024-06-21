В Дмитровском округе стартовала подготовка к новому учебному году

В Дмитровском округе уже началась подготовка к новому учебному году. В системе образования муниципалитета работают 29 общеобразовательных комплексов, которые размещаются в 107 зданиях, передает пресс-служба администрации муниципалитета.

Образовательный комплекс объединяет детские сады и школы по территориальному принципу. Это позволяет более эффективно использовать и развивать на базе каждого образовательного комплекса преемственность в образовании и воспитании наших юных жителей.

С 2019 года в Дмитровском округе по инициативе главы муниципалитета Ильи Поночевного для решения повышения эффективности подготовки образовательных учреждений к новому учебному году из средств местного бюджета каждой образовательной организации выделяется по 250 тысяч рублей на каждое здание. При этом школа, сад самостоятельно решают, на что будут потрачены деньги: на ремонт зданий, помещений, внутренних сетей или же закупку необходимого оборудования.

В этом году средства уже поступили в образовательные организации. И в 87 зданиях до 30 августа будет проведен необходимый текущий ремонт.

«Так как большинство зданий, в которых работают наши детские сады, школы, центры дополнительного образования, достаточно старые, то самым насущным становится именно текущий ремонт. Данная мера поддержки позволяет общеобразовательным комплексам проводить в летний период ремонт кровель, фасадов, санитарных узлов, пищеблоков, спортивных залов, холлов, классов, заменять оконные блоки и выполнять работы по благоустройству», — прокомментировал Илья Поночевный.

Так, в прошлом году в детском саду № 15 были отремонтированы овощехранилище и кладовая, в этом году пройдут работы дверей входных групп и одной раздевалки.

В Яхромской общеобразовательной школе-интернате для детей с ограниченными возможностями здоровья в прошлом году за счет этих средств был сделан ремонт входной группы в пищеблок, в этом году уже начинаются работы по ремонту стены гаража.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев отмечал, что Подмосковье старается обеспечивать перемены, строить те объекты, которые важны для каждой семьи.

«Школа, детский сад, поликлиника — без этого невозможно представить себе качественное пребывание в городе», — сказал Воробьев.