В Дмитровском округе стартовала операция «Елочка-2024»

Операция «Елочка-2024» по пресечению фактов незаконной рубки ели в период новогодних праздников действует в Дмитровском округе. Об этом сообщает пресс-служба администрации горокруга.

На это время организованы дежурства должностных лиц лесной охраны и увеличена кратность патрулирований лесов. В рейды отправляются патрульные группы с сотрудниками правоохранительных органов, общественных лесных инспекторов и представителей казачьих обществ. Лесные участки, подлежащие осмотру, уже определены, в каждом лесничестве заранее подобраны маршруты патрулирования лесов.

За незаконную рубку лесных насаждений предусматривается административный штраф в размере до 5 тысяч рублей для физических лиц и до 500 тысяч рублей для юридических лиц. Если нанесенный ущерб составит более 5 тысяч рублей, нарушителя ждет уголовная ответственность.

Статьей 8.28 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях установлено, что незаконная рубка, повреждение лесных насаждений или самовольное выкапывание в лесах деревьев и кустарников влечет наложение административного штрафа на граждан в размере:

от 3 000 до 3 500 рублей;

на должностных лиц — от 20 000 до 30 000 рублей;

на юридических лиц — от 50 000 до 100 000 рублей.

«Операция «Елочка-2024» направлена на защиту наших лесов от незаконной рубки елей. Благодаря совместным усилиям лесной охраны, правоохранительных органов и общественных инспекторов будет обеспечена сохранность хвойных насаждений. Напоминаю, что за незаконную рубку предусмотрены серьезные штрафы, а при значительном ущербе — уголовная ответственность. Мы призываем всех жителей и гостей округа соблюдать закон и беречь наши леса», — сказал глава Дмитровского городского округа Иван Курданин.

Как отмечал губернатор Московской области Андрей Воробьев ранее, все, что касается экологических вопросов, всегда требует разъяснения.

«Прошу эту тему сопровождать очень подробно, с максимальным погружением», — подчеркнул Воробьев.