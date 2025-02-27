В Дмитровском округе широко отметят Масленицу 2 марта

В воскресенье, 2 марта, на Советской площади Дмитрова состоится масштабный праздник «Дмитровская масленица». Жителей и гостей округа приглашают присоединиться к веселому и насыщенному мероприятию, которое подарит незабываемые впечатления и отличное настроение, сообщает пресс-служба администрации округа.

С 11:00 развернется праздничная программа с разнообразными интерактивными площадками для детей и взрослых. Гости смогут насладиться гигантскими качелями «Самовар», посетить мастер-классы, увидеть ходулистов и чайную станцию с огромным самоваром. Также на площади пройдут концерты и костюмированное шествие «Масленичный поезд». Продолжит день яркое фаер-шоу от команды «Поколение огня».

Кульминацией праздника станет традиционное сжигание чучела, которое начнется в 16:00. Это событие будет сопровождаться театрализованным представлением «Матрешки-шоу».

«Масленица — это не только веселые народные гуляния, но и прекрасная возможность собраться вместе и насладиться общением. Приходите всей семьей, чтобы широко и ярко проводить зиму, отведать вкусные блины и зарядиться весенним настроением», — подчеркнул глава Дмитровского округа Иван Курданин.

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