В Дмитровском округе провели акцию по безопасности на станции

Профилактическую акцию «Сохрани себе жизнь» провели 10 июня на железнодорожной станции Дмитров в Подмосковье. Жителям напомнили о правилах поведения на платформе и при переходе путей, сообщает пресс-служба администрации горокруга.

Акцию организовали представители администрации Дмитровского округа совместно с сотрудниками линейного отдела полиции. Пассажирам вручили тематические листовки и разъяснили основные требования безопасности на объектах железнодорожной инфраструктуры.

Жителям напомнили, что на платформе нельзя отвлекаться на телефон и слушать музыку в наушниках. Ожидать поезд следует за ограничительной линией, а переходить пути — только по оборудованным переходам и на разрешающий сигнал, убедившись в отсутствии приближающегося состава.

«Наша общая задача — сделать так, чтобы трагедий на железной дороге не было. Каждый раз, когда мы выходим на платформу или переходим пути, мы должны помнить: спешка, наушники, телефон — это риск. Спасибо транспортной полиции за совместную профилактическую работу», — подчеркнул глава Дмитровского округа Михаил Шувалов.

Подобные рейды в округе проводят регулярно. В этом году уже зафиксированы случаи травматизма из-за несоблюдения правил, поэтому профилактическая работа будет продолжена.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев сообщил, что необходимо решать проблему с зацеперами. РЖД и власти региона совместно работают над обеспечением безопасности на железной дороге.

«Мы сделали безопасность движения комплексной. Учитывая интенсивность, значимость железнодорожного сообщения, мы проводим (работу — ред.) вместе с РЖД и это очень важно, это их зона ответственности и наша зона ответственности. <...> Мне очень приятно, что мы не делим на свое и чужое, а совместно реализуем мероприятия», — сказал Воробьев.