В Дмитровском округе прошла зимняя спартакиада Госавтоинспекции

В Дмитровском округе на курорте «Сорочаны» состоялась XIII зимняя спартакиада сотрудников подразделений Госавтоинспекции ГУ МВД России по Московской области. В соревнованиях, приуроченных к 90-летию создания ГАИ, участвовали более тысячи человек из 59 подразделений, сообщает пресс-служба администрации горокруга.

Спартакиаду провели на горнолыжном курорте «Сорочаны». Участников приветствовал глава округа Михаил Шувалов. Он отметил значимость службы сотрудников Госавтоинспекции и их вклад в обеспечение безопасности дорожного движения.

«Отрадно, что мы вновь выбраны местом проведения вашей спартакиады. Ваша служба высокоэффективна: вы обеспечиваете безопасность дорожного движения, и по многим направлениям мы работаем в тесном сотрудничестве. Желаю ярких моментов, впечатлений и побед», — сказал Михаил Шувалов.

Начальник управления Госавтоинспекции ГУ МВД России по Московской области генерал-майор полиции Виктор Кузнецов поблагодарил руководство округа и курорта за организацию мероприятия. К участникам также обратились фигуристка Ирина Слуцкая и ветеран Госавтоинспекции генерал-майор милиции в отставке Владимир Тимошин.

Округ представили две команды — отдел ГАИ УМВД России «Дмитровское» и 2-й батальон 1-го полка ДПС «Северный». Спортсмены соревновались в перетягивании каната, командной эстафете, лыжной гонке, стрельбе из пневматической винтовки и фигурном вождении автомобиля. Победителям вручили медали, грамоты и кубки, а Владимир Тимошин как советник председателя общества «Динамо» отметил наградами наиболее активных его членов.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев отметил, что работа сотрудников Госавтоинспекции — это ответственность за жизни людей и гарантия безопасности на дорогах.

«По нашим трассам каждый день ездят миллионы автомобилей. Несмотря на это, в регионе снижается аварийность на дорогах — за 10 лет на 60%. В этом большая заслуга современных технологий и тех, кто честно и добросовестно делает свою работу», — написал Воробьев.