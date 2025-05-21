В Дмитровском округе прошла встреча жителей и администрации

По поручению главы Дмитровского округа Ивана Курданина в селе Внуково состоялся рабочий объезд с участием заместителя главы Сергея Лопатникова, заместителя директора МКУ «ЖКХ и благоустройство» Ольги Шатохиной, руководителя МКУ «УАД Дмитров» Александра Тихомирова и председателя Совета депутатов Дмитровского округа Михаила Зернова. Вместе с местными жителями они провели осмотр территории.



"На недавней выездной администрации ко мне обратилась жительница с вопросами благоустройства села Внуково. Каждое такое обращение для нас важно. Подобные диалоги помогают объективно оценить ситуацию и выработать четкий план действий», — отметил глава Дмитровского округа Иван Курданин.



Основными вопросами стали: ремонт автомобильной дороги, организация детской игровой площадки, нанесение разметки на пешеходном переходе.



Все озвученные вопросы взяты в работу, чтобы найти пути решения и определить сроки их реализации.

Глава Подмосковья Андрей Воробьев ранее отметил, что муниципалитеты должны быть в полной готовности к началу работ по текущему и капитальному ремонту дорог. В этом году перед Подмосковьем стоит масштабная задача — привести в порядок почти 1,5 км дорожного полотна, из которых 659 км составляют муниципальную сеть.