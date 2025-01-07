В Дмитровском округе прошел рождественский фестиваль воздушных шаров

Юбилейный фестиваль аэростатов «Яблоки на снегу» включал в себя насыщенную программу для зрителей и участников полета.

Фестиваль проходит в рамках губернаторского проекта «Зима в Подмосковье». В нем участвуют профессиональные пилоты, а полюбоваться зрелищем могут все желающие.

«Дмитров — это столица воздухоплавания Российской Федерации. Фестиваль „Яблоки на снегу“ по уже сложившейся традиции вновь собрал огромное количество гостей и участников, подарив всем незабываемые впечатления и яркие эмоции. Сегодня в небо над нашим округом поднялись более 30 аэростатов!» — прокомментировал глава Дмитровского округа Иван Курданин.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев заявил, что в Подмосковье работают над тем, чтобы наполнять афишу мероприятий, с вниманием относятся к организации отдыха. Он отметил, что на сайте welcome.mosreg.ru каждый может с легкостью найти то, что понравится именно ему.