В Дмитровском округе прошел рождественский фестиваль воздушных шаров
Фото - © Пресс-служба администрации Дмитровского округа
Фестиваль воздушных шаров «Яблоки на снегу» прошел в Дмитровском округе, сообщили в пресс-службе округа.
Юбилейный фестиваль аэростатов «Яблоки на снегу» включал в себя насыщенную программу для зрителей и участников полета.
Фестиваль проходит в рамках губернаторского проекта «Зима в Подмосковье». В нем участвуют профессиональные пилоты, а полюбоваться зрелищем могут все желающие.
«Дмитров — это столица воздухоплавания Российской Федерации. Фестиваль „Яблоки на снегу“ по уже сложившейся традиции вновь собрал огромное количество гостей и участников, подарив всем незабываемые впечатления и яркие эмоции. Сегодня в небо над нашим округом поднялись более 30 аэростатов!» — прокомментировал глава Дмитровского округа Иван Курданин.
Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев заявил, что в Подмосковье работают над тем, чтобы наполнять афишу мероприятий, с вниманием относятся к организации отдыха. Он отметил, что на сайте welcome.mosreg.ru каждый может с легкостью найти то, что понравится именно ему.