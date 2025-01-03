В Дмитровском округе прошел праздник «Елка на „Футболке“

В деревне Свистуха наступление Нового года жители отметили по уже сложившейся многолетней традиции — праздником «Ёлка на „Футболке“, который прошёл на местном стадионе, сообщили в пресс-службе Дмитровского округа.

На «Футболке» можно было приобрести сборы трав, растущих в особо охраняемой природной территории рядом со Свистухой, а также разнообразные сувениры, сделанные руками местных жителей, включая поделки из дерева и вязаные изделия. Основную часть вырученных средств жители хотят направить на развитие своей деревни.

Для детей был подготовлен спектакль «Карлсон и другие» по мотивам знаменитой сказки Астрид Линдгрен. Сценаристами, костюмерами, режиссёрами и актёрами в постановке выступили сами жители Свистухи.

«Такие мероприятия способствуют сохранению традиций и приносят радость детям и взрослым, а самое главное — объединяют людей», — отметил глава Дмитровского округа Иван Курданин.

Завершился новогодний праздник традиционным хороводом с Дедом Морозом и Снегурочкой, а все дети получили большие сладкие подарки.

«Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев поблагодарил волонтеров региона. Он подчеркнул, что добровольцы занимаются очень важными вопросами, решают многие проблемы.

«Я благодарен всем волонтерам, особенно тем, кто является лидерами этого движения — наставникам», — сказал он.