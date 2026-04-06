В Дмитровском округе прошел марафон «Орлята России»

Марафон «Орлята России» прошел 4 апреля в Инженерной школе Дмитрова и объединил учеников, наставников и педагогов из 11 школ округа. Для участников подготовили образовательные и командные мероприятия в рамках программы социальной активности младших школьников, сообщает пресс-служба администрации горокруга.

Организатором выступила дмитровская команда «Навигаторы детства», а поддержку оказали педагоги и активисты «Гимназии им. В. И. Танеева». Программа объединила три поколения участников и включала активности для разных возрастов.

Для учителей провели практикум по применению искусственного интеллекта в образовательном процессе. Организаторы сделали акцент на принципе «работать умнее, а не больше». Юные наставники программы прошли тренинги по командообразованию, познакомились друг с другом и сформировали команду для поддержки младших школьников.

Главными участниками стали третьеклассники. Для них организовали путешествие по ключевым трекам программы «Орлята России». Советники директоров по воспитанию и взаимодействию с детскими общественными объединениями сопровождали детей на всех этапах.

«Проект „Орлята России“ воспитывает в детях самое важное — умение дружить, работать в команде и стремиться к развитию. А когда к этому процессу подключаются педагоги, осваивающие современные технологии, и старшеклассники-наставники, получается настоящая образовательная экосистема», — отметил глава Дмитровского округа Михаил Шувалов.

Он добавил, что округ становится площадкой для масштабных и полезных образовательных событий.

Марафон прошел в рамках программы социальной активности младших школьников «Орлята России», которая реализуется при поддержке министерства просвещения РФ и Российского движения детей и молодежи. Дмитровский округ активно участвует в проекте, объединяя школы, педагогов и наставников.

В Подмосковье хорошие результаты в сфере образования благодаря открытости школ к нововведениям и диалогу с обществом, сообщил губернатор Московской области Андрей Воробьев.

«Особенно я хочу отметить наши флагманские школы, но подчеркнуть не их привилегированность, а то, что они всегда открыты (к диалогу, к чему-то новому — ред.)», — сказал Воробьев.