В Дмитровском округе последний звонок прозвучал для 639 выпускников 11 классов

В Дмитровской школе № 5 в этом учебном году — первый выпуск одиннадцатиклассников: 24 юноши и девушки. Под аплодисменты они зашли в зал и заняли места рядом со своими учителями.

«У нашей школы очень богатая история, в прошлом году мы отметили ее 110-летие. И только недавно она стала средней, так что вы сегодня — наш первый выпуск. Вы были «лицом» нашей школы. Смотря на вас в 10 и 11 классах, я поистине гордилась, что у нас есть такие ученики. Все, что было сделано за эти одиннадцать лет, все это — для вас. Вспоминайте школу с добром, ее двери для вас всегда открыты», — сказала директор школы Татьяна Матвеец, напутствуя выпускников.

Поздравил ребят с окончанием средней школы и глава Дмитровского городского округа Илья Поночевный.

«Перед вами сегодня открыты просторы, и, думаю, каждый из вас уже сделал выбор, по какой дороге идти вперед. Но если в школе вас всегда поддерживали, помогали учителя, родители, то теперь вам придется все больше рассчитывать на свои силы, опираться на свои знания, приобретать жизненный опыт. Желаю вам не терять своей цели, быть сильными и уверенными в себе, стремиться к новым вершинам и не бояться перемен. Уверен, у вас все получится. Уважаемые педагоги и родители наших выпускников, благодарю вас за поддержку и помощь, за то, что вы всегда были рядом. Желаю всем успешной сдачи экзаменов!» — сказал Поночевный.

Также ребят напутствовали первые учителя, родители, депутат Московской областной думы Марина Шевченко.

Выпускники поблагодарили учителей, директора школы за годы учебы, за поддержку и помощь, за то, что всегда были рядом. Закончилось мероприятие традиционным школьным вальсом и звонком, который прозвенел для выпускников в последний раз.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев отмечал, что в регионе работает большое количество сильных педагогических коллективов.

При этом, по словам главы региона, система образования Подмосковья постоянно развивается.