В Дмитровском округе Подмосковья открыли 31 детский лагерь

Летняя оздоровительная кампания продолжается в Дмитровском округе Подмосковья. В 31 лагере при школах и учреждениях допобразования отдыхают 2490 детей от 7 до 14 лет, сообщает пресс-служба администрации горокруга.

Самым крупным стал лагерь «Фиеста», где отдыхают 200 детей. Программа включает танцевальные, спортивные и декоративно-прикладные занятия. Каждый день начинается с зарядки, затем проходят мастер-классы, экскурсии и спортивные игры. Недавно здесь состоялся второй этап малых Олимпийских игр: на площадке, которую называют «малые Лужники», дети соревновались в ловкости и командном духе. 9 июня участников поздравила депутат Мособлдумы Марина Шевченко.

В Дмитровской школе № 2 работает лагерь «Солнечный лучик» творческой направленности. Его посещают 50 детей, которые занимаются изобразительным и народным творчеством, участвуют в интерактивных программах центральной библиотеки. На этой неделе для них провели водную эстафету с играми и соревнованиями.

«У нас каждое утро начинается с зарядки. В течение дня проходят активности на свежем воздухе», — рассказала директор лагеря Светлана Родионова.

Начальник управления образования Татьяна Малинникова отметила, что программы составляют так, чтобы каждый день был насыщенным и интересным. Глава округа Михаил Шувалов подчеркнул, что лагеря создают условия для безопасного отдыха, развития талантов и укрепления здоровья детей.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев подчеркнул, что все детские лагеря на территории региона должны активно задействоваться в летнем отдыхе.

«Наша задача максимально внимательно отнестись ко всему, что связано с летним отдыхом. <…> Также все летние лагеря, которые мы подготовили, также должны максимально активно быть задействованы в отдыхе», — сказал он.