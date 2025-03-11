В Дмитровском округе отреставрируют мемориал «Перемиловская высота»

Члены Дмитровского отделения Всероссийского общества охраны памятников истории и культуры обратились в администрацию муниципалитета по поводу реконструкции мемориального комплекса «Перемиловская высота». С ними встретился заместитель главы Дмитровского муниципального округа Сергей Лопатников, сообщает пресс-служба администрации округа.

Монумент, ставший символом битвы за Москву, с момента возведения в 1966 году ни разу не ремонтировался. В прошлом году он был передан из федеральной собственности в муниципальную.

Сергей Александрович подробно рассказал о тех шагах, что принимает администрация округа в этом направлении.

«Администрация округа сразу стала принимать меры для того, чтобы монумент был приведен в достойный вид. В октябре прошлого года был получен акт осмотра от Главного управления культурного наследия Московской области. Комиссия министерства благоустройства Подмосковья также выезжала для обследования монумента и сейчас готовит смету на проектно-изыскательские работы (ПИР). Она должна быть готова к концу марта», — пояснил Сергей Александрович.

После этого на уровне правительства Московской области будет решаться вопрос о финансировании ПИР и дальнейших необходимых работ по приведению монумента в надлежащий вид.

Когда будет готов и согласован в контролирующих госорганах проект реставрации, обязательно состоятся встречи с жителями, чтобы донести информацию о том, какие работы будут проведены, в какие сроки, как будет выглядеть мемориал после завершения реставрации.

«Все этапы, от акта оценки состояния памятника до самой реставрации, строго регламентированы федеральным законодательством, и внести в них коррективы, ускорить тот или иной этап никто не может», — сказал заместитель главы округа Сергей Лопатников.

Муниципалитет всегда уделяет внимание общему состоянию мемориала и планирует продолжать его поддерживать в соответствии с сезонными изменениями. В рамках работ будут осуществляться уборка территории, покос травы, очистка подъездных путей к монументу и другие необходимые мероприятия.

В конце встречи Сергей Александрович предложил представителям организации максимально тесно сотрудничать с администрацией округа по вопросам охраны объектов культурного и исторического наследия, находящихся на территории округа.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев рассказал, что в регионе осознают важность сохранения культуры и донесения ее до каждого жителя страны. Глава региона также отметил, что Московская область обладает уникальным богатством культурного и исторического наследия.