12 августа 1996 года в бою на площади Минутка в Грозном 19-летний Владимир, рискуя жизнью, вынес с поля боя тяжелораненого замполита. При этом сам получил смертельное ранение и скончался 16 сентября 1996 года.

На торжественном открытии мемориальной парты присутствовал отец героя Сергей Лазоркин, ветераны педагогического труда, представители власти и общественных организаций, включая депутата Мособлдумы Марину Шевченко и руководителя местного отделения «Боевого братства» Владимира Кузовлева.

Директор школы Светлана Кравченко в своём выступлении подчеркнула: «Важно, чтобы каждый ученик знал, какие герои учились в этих стенах». Учитель истории Константин Левашов провёл для собравшихся урок мужества, рассказав о событиях Чеченской кампании.

Право первыми занять места за памятной партой получили лучшие кадеты школы — Владислав Буханцов и Ратмир Муминов. Торжество сопровождалось патриотическими выступлениями учащихся, подготовленными активистами школьного музея под руководством Лидии Дмитриевой.

«Парта Героя — не просто мемориальный объект, а действенный инструмент патриотического воспитания, — подчеркнул глава Дмитровского округа Иван Курданин. — Такие примеры учат молодёжь настоящим ценностям: долгу, отваге и любви к Родине».

Проект реализован при поддержке педагогов и учеников школы, став важной частью работы по сохранению исторической памяти.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев отмечал, что усилия работы властей на территории должны быть направлены на то, что беспокоит людей. Так, на оперативных совещаниях обсуждаются актуальные вопросы, которые часто имеют сезонный характер.

«Усилия (властей — ред.) в то или иное время года должны быть направлены на то, что востребовано у людей, что их беспокоит», — считает Воробьев.