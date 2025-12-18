В Дмитровском округе открыли мемориальную доску герою СВО Симону Симоняну

В школе поселка Подосинки Дмитровского округа открыли мемориальную доску в честь выпускника Симона Симоняна, погибшего при исполнении воинского долга в зоне специальной военной операции, сообщает пресс-служба администрации Дмитровского округа.

Памятный знак установили на территории школы, которую Симонян окончил в 2015 году. В мероприятии участвовали глава округа Михаил Шувалов, начальник управления образования Татьяна Малинникова, представители ветеранских и общественных организаций, педагоги, ученики и семья героя.

Симон Симонян был оператором беспилотных летательных аппаратов. Впервые он отправился в зону специальной военной операции в феврале 2022 года и был награжден медалью «Участник специальной военной операции». В августе 2023 года Симон подписал контракт и продолжил службу в Севастополе. 10 мая 2024 года он погиб при выполнении боевого задания и был посмертно награжден орденом Мужества.

Глава округа Михаил Шувалов отметил, что мемориальная доска станет символом мужества и патриотизма для будущих поколений. Мать героя Анжелика Ходыкина поблагодарила всех за сохранение памяти о сыне. Церемония завершилась минутой молчания и возложением цветов к мемориальной доске.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев сообщил, что родственники и дети участников специальной военной операции в Подмосковье получают различные меры поддержки, в том числе и в индивидуальном порядке.

«Дети, родители, жены (участников СВО — ред.) сталкиваются с разными сложностями. Мы стараемся помогать и в рамках фонда «Защитники Отечества», и на каждой территории у нас есть семьи, которые мы сопровождаем», — сказал губернатор.