В Дмитровском округе организуют три места для омовений в ночь с 18 на 19 января

Глава Дмитровского муниципального округа Иван Курданин провел первое в этом году оперативное совещание с профильными заместителями, начальниками территорий и управлений, сообщает пресс-служба администрации округа.

Один из главных вопросов на повестке — подготовка к проведению крещенских купаний. В Дмитровском округе будет организовано 3 места для омовений в ночь с 18 на 19 января:

с. Ильинское, база отдыха «X-LAND» (купель на водном объекте);

г. Яхрома, Троицкий храм (купель — сооружение);

с. Жестылево, на роднике территории храма Покрова Пресвятой Богородицы (купель — сооружение).

Спасатели и сотрудники полиции будут дежурить на всех точках. Будут оборудованы теплые места для переодевания, организован горячий чай. Для удобства жителей в крещенскую ночь будет продлена работа автобусов.

«Уважаемые жители, выход на лед категорически запрещен! Обряд крещенского купания рекомендуется соблюдать только в специально оборудованных для этого местах. Берегите себя!» — написал в своем телеграмм-канале руководитель муниципалитета.

На совещании также были рассмотрены вопросы, касающиеся работы с обращениями жителей, содержания территорий и другие.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев заявил, что каждому чиновнику нужно максимально вникнуть в детали для обеспечения безопасности в Подмосковье.

Также глава региона ранее заявлял, что власти региона слышат поступающие от жителей запросы и стараются их реализовать.