В Дмитровском округе обсудили поддержку подростков

В центре детского творчества «Радуга» в Дмитровском округе 6 апреля прошла встреча педагогов, психологов и священнослужителей, посвященная сохранению психического здоровья подростков. В обсуждении приняли участие более 150 специалистов, сообщает пресс-служба администрации горокруга.

Встреча состоялась в рамках соглашения между управлением образования администрации Дмитровского муниципального округа и Дмитровским, Рогачевским и Яхромским благочиниями. Участники обсудили, как помочь подросткам сохранить психологическое здоровье в сложный период взросления.

Открывая мероприятие, протоиерей Афанасий Чорногуз отметил, что только взрослые могут помочь подросткам справиться с трудностями, которые нередко приводят к тяжелым заболеваниям и жизненным кризисам.

«К сожалению, обсуждаемая сегодня тема актуальна, и только мы, взрослые, можем помочь подросткам справиться с теми проблемами в их поведении, мировоззрении, которые приводят подчас к тяжелым болезням, в том числе и психиатрическим, и к несчастьям», — подчеркнул он.

Спикерами выступили ученые федерального научного центра психического здоровья Григорий Копейко и Алла Головина. Они объяснили природу распространенных психических расстройств подросткового возраста и обратили внимание на сочетание гормональных изменений с кризисами в отношениях со сверстниками и взрослыми.

По итогам дискуссии участники поддержали стратегию «треугольника поддержки», предполагающую объединение усилий семьи, школы и церкви. Подобные встречи планируют сделать регулярными с привлечением практикующих специалистов в области подростковой психологии и профилактики неблагополучия.

Глава округа Михаил Шувалов заявил, что здоровье подрастающего поколения остается приоритетом для муниципалитета.

«Сообща, объединяя усилия педагогики, психологии и духовного воспитания, мы можем создать в Дмитровском округе ту среду, в которой подросток не останется один на один со своими проблемами», — отметил он.

