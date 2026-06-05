В Дмитровском округе обновят площадь Генерала Кузнецова

Глава Дмитровского муниципального округа Михаил Шувалов проверил состояние сквера на площади Генерала Кузнецова в Яхроме и сообщил о планах по его дальнейшему обновлению в 2027 году, сообщает пресс-служба администрации горокруга.

Во время традиционного объезда 3 июня Михаил Шувалов осмотрел сквер в центре Яхромы. Работы по его благоустройству завершили в прошлом году. Ранее к подрядчику были замечания, однако сейчас они устранены, контракт закрыт.

Глава обратил внимание на необходимость привести в порядок клумбу рядом с детской площадкой и завезти свежий песок в большую песочницу. Отдельно он подчеркнул важность поддержания чистоты газонов.

«Здесь место отдыха. Никакого мусора, даже самого мелкого, тут быть не должно. Его надо убирать вручную, тем более рядом с детской площадкой», — сказал Михаил Шувалов.

Во время осмотра он пообщался с жителями, гулявшими на площадке. По словам одной из женщин, серьезных замечаний к состоянию территории нет. Глава отметил, что сквер стал важной точкой притяжения для горожан.

После этого Михаил Шувалов прошел по улице Ленина в сторону Большевистской. Собственникам магазинов в микрорайоне Левобережье поручено привести в порядок прилегающие территории, фасады, вывески и ступени. У бассейна «Кашалот» планируется заасфальтировать съезд на парковку. Также сообщалось, что после капитального ремонта теплосетей у детского сада «Каравелла» дорожку уже заасфальтировали.

Глава добавил, что в 2026 году совместно с жителями разрабатывается проект, который реализуют в 2027 году по федеральной программе. Он предусматривает дальнейшее преображение площади Генерала Кузнецова.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев заявил, что в регионе власти находят ресурсы, чтобы привести в порядок парки и скверы.

«Мы целенаправленно уже много лет находим ресурсы, чтобы привести в порядок городские парки, которые помнят и знают разные поколения», — сказал Воробьев.