В Дмитровском округе заметили бурого медведя

Очень ценное наблюдение для мониторинга краснокнижной фауны поступило в Минэкологии Подмосковья из Дмитровского городского округа. Там местная жительница сняла на видео молодого бурого медведя вблизи деревни Жестылево, передает пресс-служба ведомства.

Женщина была обеспокоена тем, что не видно было матери медвежонка, и спрашивала, есть ли необходимость в его изъятии.

«Ареалом обитания медведей в нашем регионе является территория, граничащая с Тверской и Смоленской областями, включая территорию национального парка федерального значения — Государственного комплекса «Завидово», — рассказал министр экологии и природопользования Московской области Тихон Фирсов. — Поэтому любое свидетельство о нахождении зверя в других местах для нас чрезвычайно важно. Что касается данного медвежонка, видеоматериал свидетельствует о том, что животное здорово, находится уже в том возрасте, когда может обходиться без матери, изымать его из естественной среды обитания нет необходимости».

Бурый медведь занесен в Красную книгу Московской области и относится к категории статуса редкости 1 («Находящиеся под угрозой исчезновения»). На сегодняшний день численность популяции этих хищников в регионе оценивается в 10-15 особей.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев отмечал важность вопросов экологии для региона.

Глава региона поручил активно информировать жителей Московской области об экологической ситуации.