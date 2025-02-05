В Дмитровском округе на улице Космонавтов по просьбам жителей обустроят тротуар

Одно из обращений стало настоящим «рекордсменом» по длительности ожидания. С 2018 года жители мкр Космонавтов просят обустроить тротуар возле Подмосковного политехнического колледжа. После дождя здесь нет нормального прохода.

«Дал поручение взять этот вопрос в работу и в этом году обязательно обустроить там комфортную пешеходную дорожку. Это не только решит вопрос с проходом, но и сделает микрорайон более безопасным и удобным для всех. Обращения жителей, их активность и забота о своем родном крае — это то, что помогает нам двигаться вперед и делать округ лучше», — отметил глава Дмитровского м. о. Иван Курданин.

Губернатор Московской области Андрей Воробьев поручил членам правительства региона и главам горокругов внимательно относиться к поручениям жителей и их обращениям по разным вопросам.

«Прошу серьезно отнестись к уязвимым и чувствительным местам, которые беспокоят жителей. Я очень надеюсь, что у каждого есть все необходимые ресурсы для того, чтобы в этот период, по-своему сложный, мы прошли с весьма заметными переменами», — сказал глава региона.