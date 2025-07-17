В Дмитровском округе контролируют целевое использование земель

По поручению губернатора Московской области Андрея Воробьева в Дмитровском округе продолжается системная работа по выявлению и пресечению нецелевого использования земельных участков и незаконной складской деятельности. Об этом сообщает пресс-служба администрации округа.

Ранее в ходе межведомственного рейда в селе Белый Раст проверяющие обнаружили грубое нарушение условий аренды: на территории производственного назначения незаконно размещено более 1200 грузовых контейнеров.

Участок, переданный в долгосрочную аренду, должен использоваться строго в соответствии с установленной категорией и утвержденными Правилами размещения грузовых контейнеров на территории Московской области. Однако проверка муниципального земельного контроля показала, что арендатор организовал на территории несанкционированное складирование.

Комитет по управлению имуществом администрации округа направил компании-арендатору официальную претензию с требованием немедленно прекратить незаконную деятельность, вывезти все контейнеры на предусмотренные для этих целей площадки и соблюдать правила использования земли.

На данный момент 900 контейнеров уже вывезены. Оставшиеся 311 единиц должны быть убраны до 10 августа.

«Недопустимо, когда производственные территории превращаются в стихийные склады или терминалы. Мы жестко пресекаем такие нарушения, чтобы земля использовалась рационально и в рамках закона», — подчеркнул временно исполняющий полномочия главы Дмитровского округа Михаил Шувалов.

Администрация округа продолжает мониторинг земельных участков и оперативно реагирует на все случаи нецелевого использования.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев сообщил, что доля сельского хозяйства в Московской области невелика, но оно очень важно для развития.

«В Московской области доля сельского хозяйства невелика, но имиджево очень заметна, потому что на удаленных территориях абсолютное большинство людей так или иначе связаны или с землей, или с переработкой того, что <…> дает урожай. <…> Приятно, что мы каждый год ставим рекорды», — сказал Воробьев.

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