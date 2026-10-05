В Дмитровском округе конкурс на лучший палисадник сделают ежегодным

Глава Дмитровского муниципального округа Михаил Шувалов объявил, что конкурс «Лучший палисадник Дмитровского округа» станет ежегодным. Победителей наградили в начале октября в питомнике «Мастера сада» в Яхроме, сообщает пресс-служба администрации горокруга.

Конкурс фотографий цветников возле многоквартирных домов объявили летом в соцсетях главы Дмитровского округа и администрации. По просьбам жителей прием заявок продлили до сентября, когда многие палисадники достигают пика цветения. Поступило 50 заявок. Победителей определили открытым голосованием в фотоальбоме на странице главы округа во «ВКонтакте»: https://vk.ru/album711479706_313362988.

Первое место заняла Наталья Митина — с. Рогачево, ул. Мира, д. 16, подъезд 3 (860 голосов). Второе — Елена Антонова, г. Яхрома, ул. Большевистская, д. 3, подъезд 3 (777). Третье — Марина Мальцева и Виорика Неделя, г. Дмитров, мкр. Аверьянова, д. 3 (467).

Призы зрительских симпатий получили Виолина Спыну — п. Некрасовский, ул. Некрасова, д. 18а (250 голосов); Елена Абрамович — г. Дмитров, ул. Спасская, д. 4 (233); Наталья Бирюкова — п. Некрасовский, ул. Некрасова, д. 16а (214).

Михаил Шувалов вручил призерам дипломы и сертификаты на покупку инвентаря и растений: за первое место — на 10 тыс. рублей, второе — на 5 тыс., третье — на 3 тыс. Обладатели призов зрительских симпатий получили наборы садового инвентаря. Питомник подарил всем победителям по сортовой метельчатой гортензии.

За чаепитием участники обсудили с главой округа выращивание цветов, уход за ними и подготовку к новому сезону. Все выразили желание участвовать снова.

«Мы сделаем его ежегодным», — подчеркнул Михаил Шувалов. Он поблагодарил жителей за озеленение территорий возле домов.

«Мы полностью поддерживаем энтузиастов, которые возле своих домов разбивают клумбы, украшают придомовую территорию», — отметил директор питомника Виктор Боев.

Агроном питомника Александр Дыхныч провел мастер-класс по подготовке декоративных кустарников и плодовых деревьев к зиме. Организаторы поблагодарили участников и партнеров и напомнили, что готовить палисадники к следующему конкурсу можно уже сейчас.

Цель нацпроекта «Инфраструктура для жизни» — комплексное развитие населенных пунктов. Это строительство и ремонт жилья и дорог, благоустройство общественных и дворовых пространств, создание и обновление всей сопутствующей социальной и коммунальной инфраструктуры, рост числа комфортных маршрутов общественного транспорта за счет обновления его подвижного состава и внедрения продвинутых сервисов для пассажиров.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев заявил о важности реализации всех инициатив по благоустройству в регионе.

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