В Дмитровском округе «Клуб юных моряков» принял новых воспитанников

19 декабря — знаменательный день для воспитанников «Клуба юных моряков имени Максима Сафонова». В этот день вновь прибывшие ребята, успешно прошедшие курс начальной подготовки, приняли торжественное обещание воспитанника и стали полноправными членами клуба, со всеми вытекающими правами и обязанностями, сообщила пресс-служба администрации Дмитровского городского округа.

Церемония проходила в торжественной обстановке в музее клуба, где собрались не только юные моряки, но и их семьи, а также уважаемые гости. Торжественное обещание ребят принимали руководитель клуба, капитан первого ранга Алексей Панчук, и преподаватели — капитаны первого ранга Александр Петров и Константин Козаченко.

В этот день воспитанникам были вручены удостоверения членов клуба, символизирующие их новый статус и ответственность. Вступая во флотские ряды, ребята поклялись быть честными, мужественными, смелыми и правдивыми, крепить дружбу и братство, закалять себя физически, познавать основы военно-морского дела, помнить и чтить героев, отдавших жизнь за Родину, и быть достойными продолжателями традиций Российского флота. Для воспитанников это значимое и запоминающееся событие в жизни, которое останется в их памяти на долгие годы.

«Поздравляю новых воспитанников „Клуба юных моряков имени Максима Сафонова“ со знаменательным событием! Сегодня ребята сделали важный шаг на пути к становлению настоящими патриотами и защитниками своей Родины. Пусть обещания, данные ими сегодня, станут ориентиром в жизни, помогая преодолевать любые трудности и достигать поставленных целей», — сказала заместитель главы Дмитровского городского округа Ирина Костышина.

По традиции церемония завершилась праздничным чаепитием, где новые воспитанники смогли пообщаться в неформальной обстановке и поделиться впечатлениями.

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