В Дмитровском округе храм-памятник открыл свои двери для прихожан

4 октября в Дмитрове утро началось под торжественный колокольный звон. Он возвестил о знаменательном событии: храм-памятник в честь святого Георгия Победоносца распахнул свои двери для прихожан, передает пресс-служба администрации муниципалитета.

Святыня расположена на въезде в город — рядом с памятником покровителю Дмитрова, святому Дмитрию Солунскому.

На чине великого освящения присутствовал временно исполняющий полномочия главы Дмитровского муниципального округа Михаил Шувалов. Церемонию провел епископ Сергиево-Посадский и Дмитровский Кирилл в сослужении духовенства Дмитровского, Яхромского и Рогачевского благочиний.

Жители и гости города собрались у стен нового храма — его открытия ждали долгих десять лет. У входа для прихожан организовали праздничную трапезу.

Храм возведен в честь 70-летия Великой Победы. Его расположение глубоко символично: теперь каждый, въезжая в Дмитров, ощущает духовную силу святыни и вспоминает о подвиге наших предков, о страшной цене, которую они заплатили за мир на нашей земле.

Строительство храма велось на пожертвования предпринимателей, общественных деятелей и простых горожан.

Внутреннее убранство поражает воображение. Местные художники из артели иконописцев под руководством Валерия Гришанова создали уникальную роспись: на стенах изображены великие полководцы России и духовные покровители Дмитрова.

В ходе торжественной церемонии Владыка Кирилл вручил награды тем, кто вложил душу и средства в возведение, — всем, чьими стараниями и добрыми сердцами в Дмитрове появилась новая святыня.

«Двери нового храма открыты для каждого. Приходите, молитесь о наших героях, о своих близких, о мире на нашей земле», — обратился к собравшимся Михаил Шувалов.

