В Дмитровском округе хотят провести стройконтроль за реконструкцией автодороги

Работы осуществляются в рамках государственной программы «Развитие и функционирование дорожно-транспортного комплекса» и финансируются за счет средств бюджета Московской области.

«Объявлен конкурс в электронной форме на оказание услуг по осуществлению строительного контроля за реконструкцией автомобильной дороги Спиридово — „А-104 „Москва — Дмитров — Дубна“ — Дмитров — МБК (с реконструкцией мостового перехода через канал им. Москвы) и автомобильной дороги по улице Профессиональная в Дмитровском муниципальном округе Московской области», — сообщила министр правительства Московской области по конкурентной политике Светлана Журавлева.

В Единой информационной системе в сфере закупок опубликовано извещение о проведении открытого конкурса в электронной форме на оказание услуг по осуществлению строительного контроля по объекту: реконструкция автомобильной дороги Спиридово — «А-104 „Москва — Дмитров — Дубна“ — Дмитров — МБК (с реконструкцией мостового перехода через канал им. Москвы) и автомобильной дороги по улице Профессиональная в Дмитровском муниципальном округе.

Работы планируется завершить в 2029 году.

Глава Подмосковья Андрей Воробьев отметил, что в апреле как область, так и муниципалитеты должны быть в полной готовности к началу работ по текущему и капитальному ремонту дорог. В этом году перед Подмосковьем стоит масштабная задача — привести в порядок почти 1,5 км дорожного полотна, из которых 659 км составляют муниципальную сеть.