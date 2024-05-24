В Дмитровском округе будет обустроено 24 «народные» тропы в этом году

Благодаря активному участию жителей в голосовании на портале «Добродел» в Дмитровском округе появляется все больше комфортных пешеходных троп. Целями создания пешеходных пространств является совершенствование пешеходной инфраструктуры. Они появляются в самых нужных локациях, соединяя между собой важные объекты инфраструктуры, сообщается на сайте администрации горокруга.

Такие объекты появились во дворах, а также соединили дворовые территории с социально значимыми объектами, школами, детскими садами, где жители чаще всего «прокладывали» их самостоятельно, тем самым нарушая визуальный облик и целостность зоны зеленых насаждений.

В рамках реализации программы по созданию пешеходных коммуникаций «Пешком» в 2024 году в Дмитровском городском округе будет обустроено 24 «народные» тропы.

С полным перечнем адресов, где появятся новые пешеходные тропы, можно ознакомиться на сайте администрации Дмитровского округа в разделе «Комфортная среда».

Например, уже благоустроена пешеходная дорожка от Яхромской школы № 3 до д. 54 на ул. Вокзальной Яхромы, также в поселке Новосиньково от д. 28 до школьной аллеи и в Дмитрове на ул. Пионерской 6А до калитки школы № 2 и вдоль нее.

В бюджете Дмитровского городского округа Московской области на 2024 год предусмотрено финансирование в объеме 24,3 млн рублей за счет средств местного бюджета.

Всего за период 2022 и 2023 годов в Дмитровском городском округе обустроено 47 пешеходных коммуникаций, из бюджета направлены средства в общем объеме 37,1 млн рублей, из них за счет средств бюджета Московской области — 29,2 млн рублей, местного бюджета — 7,9 млн рублей.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев рассказал, что Московская область должна соответствовать современному и комфортному облику.

«Эстетически наш регион должен соответствовать определенным требованиям. Такая работа ведется нами достаточно давно», — сказал Воробьев.