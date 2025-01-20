В Дмитровском округе более 1 200 человек приняли участие в крещенских купаниях
Фото - © Пресс-служба администрации Дмитровского г.о.
В ночь с 18 на 19 января в Дмитровском округе было открыто три специально оборудованных места для крещенских купаний — в селе Ильинское, городе Яхроме, в селе Жестылево. Об этом сообщает пресс-служба администрации округа.
Деревянный комплекс из трех купелей, теплых раздевалок и колодца с родниковой водой построили прихожане храма. Перед началом омовений священнослужители освятили воду.
Одни из первых участников крещенских омовений получили в подарок памятное полотенце с вышитой подписью «Крещение Дмитров 2025». Также была оборудована красивая фотозона.
В уличной купели окунулся и глава Дмитровского округа Иван Курданин, который вместе с прихожанами жестылевского храма встретил праздник Крещения.
«Всем, кто решился окунуться в Крещение я желаю, чтобы святая вода смыла все ваши болезни и придала новые силы. Здоровья, мира, добра, единения и благополучия вам и вашим семьям!» — обратился к верующим глава муниципалитета.
Купания проходили с соблюдением всех требований безопасности: на местах дежурили спасатели, медики, волонтеры. На всех точках были оборудованы теплые места для переодевания, а также пункты питания с горячим чаем.
Для удобства прихожан в крещенскую ночь была продлена работа автобусов.
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