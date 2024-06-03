В Дмитровском округе 6 июня состоится прием граждан

6 июня заместители главы администрации Дмитровского городского округа и представители профильных служб проведут прием граждан в формате «выездной администрации», сообщается на сайте администрации горокруга.

Участники смогут задать свои вопросы, высказать замечания и пожелания, предложить решения по развитию округа.

Мероприятие запланировано в 17:00 по адресу: с. Рогачево, пл. Осипова, д. 23, ЦКР «Синьковский» филиал СДК «Рогачево».

Губернатор Московской области Андрей Воробьев поручил членам правительства региона и главам горокругов внимательно относиться к поручениям жителей и их обращениям по разным вопросам.

«Прошу серьезно отнестись к уязвимым и чувствительным местам, которые беспокоят жителей. Я очень надеюсь, что у каждого есть все необходимые ресурсы для того, чтобы в этот период, по-своему сложный, мы прошли с весьма заметными переменами», — сказал глава региона.