В Дмитровском Молодежном центре «квАРТал» состоялось шоу «Контакты»

сегодня в 20:31

В этот раз гостем центра стал Дмитрий Журуков — координатор образовательных проектов в Центре по изучению языков LSC и директор онлайн-школы английского языка standUP.

Вместе с ведущим зрители задавали Дмитрию пять очень интересных вопросов.

Вопросы были не сложные, но заставили поволноваться нашего гостя. Контактам из телефонной книжки Дмитрия предстояло вспомнить главный слоган компании «Whiskas», какие 3 вокзала находятся на одноименной площади в Москве, ответить на вопросы о песнях группы «Ария» и о современных соцсетях.

Центр ждет всех на следующих мероприятиях по адресу: г. Дмитров, ул. Большевистская, д. 20, второй внешний подъезд.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев отметил, что досуг и культура — направления, которые власти региона стремятся развивать.

«Строим и обновляем парки, приводим в порядок дома культуры», — уточнил глава Московской области.