В Дмитровском лесничестве завершили работы по устройству минерализованных полос

В рамках государственного задания на 2024 год силами Дмитровского-Талдомского филиала ГАУ МО «Центрлесхоз» проложено более 100 км новых минерализованных полос на территории Дмитровского лесничества. Об этом сообщает пресс-служба регионального Комлесхоза.

Мероприятие выполнено в полном объеме в Вербилковском, Гришинском, Марфинском, Ольговском, Раменском, Тимоновском, Тишковском и Учинском участковых лесничествах.

Минерализованная полоса играет важную роль в профилактике лесных пожаров, помогая предотвратить распространение огня и обеспечить безопасность окружающих территорий. Как правило, ее прокладывают вблизи населенных пунктов, вдоль дорог и в наиболее пожароопасных местах.

Губернатор Подмосковья Андрей Воробьев ранее отметил, что костры и травяные палы представляют угрозу и требуют технологического подхода, своевременной подготовки к пожароопасному периоду.

«Мы обратили внимание на то, что в ряде муниципалитетов часто люди сигнализируют нам о возгораниях, которые связаны с человеческим фактором — пал травы или шашлыки. У нас 95% пожаров случается по вине человека. Больше всего в Балашихе, Орехово-Зуеве, Воскресенске», — сказал Воробьев.