В Дмитровском лесничестве открыты восемь новых оборудованных мест отдыха

В Дмитровском округе продолжается системная работа по профилактике лесных пожаров и созданию комфортных условий для отдыха на природе. В рамках реализации противопожарных мероприятий в лесах округа обустроены 8 новых зон отдыха, каждая из которых оснащена всеми необходимыми элементами для безопасного и экологичного отдыха. Об этом сообщает пресс-служба администрации округа.

Каждая площадка включает: просторную беседку, специальное место для разведения костра, место для сбора мусора, защитную минерализованную полосу шириной не менее 0,5 метра. Установка оборудованных мест для пикников помогает минимизировать риски и сохранить леса Дмитровского округа.

«Дмитровские леса — это наше общее достояние, и их сохранность зависит от каждого. Обустройство специальных зон отдыха помогает минимизировать риски возгораний и делает пребывание в лесу более комфортным. Призываю всех соблюдать правила пожарной безопасности и беречь природу!» — отметил глава Дмитровского округа Иван Курданин.

Новые места отдыха расположены в следующих участковых лесничествах:

Гришинское (близ д. Исаково) — 1 площадка;

Костинское (близ с. Костино) – 2 площадки;

Марфинское (близ с. Марфино) — 3 площадки;

Орудьевское (близ д. Княжево) — 1 площадка ;

Тимоновское (близ с. Жестылево) – 1 площадка.

Ранее губернатор региона Андрей Воробьев напомнил, что почти половину всей Московской области составляют леса. Власти ведут активную работу для создания соответствующих условий для прогулок, приятного времяпровождения с семьей и друзьями для жителей.

«Для этого должны быть элементарные удобства, начиная от туалета и заканчивая кафе или прокатом. Мы видим, что с каждым годом популярность наших парков растет в арифметической прогрессии и существует большой запрос на дальнейшее их развитие», — сказал Воробьев.