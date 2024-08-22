В Дмитровской школе откроется детский технопарк «Кванториум»

Новое учреждение дополнительного образования инженерного профиля — детский технопарк «Кванториум» откроется в Дмитрове. Для города он является первым в своем роде. Здесь представлено самое высокотехнологичное оборудование. Об этом сообщает пресс-служба администрации горокруга.

Особенностью «Кванториума» является решение реальных производственных задач под руководством опытных наставников, включая представителей научной школы, промышленности и бизнеса. А еще все педагоги — победители и призеры всероссийских конкурсов и чемпионатов. Например, промдизайн будет преподавать серебряный призер чемпионата России.

Кстати, про направления обучения, их в Инженерной школе Дмитрова будет несколько: хайтек, промышленный дизайн, беспилотные авиационные системы, IT-компетенции и другие. Также ребята смогут углубленно изучать естественнонаучные дисциплины, такие как физика, химия, биология.

В технопарке дети не только получают инженерное образование, но и осваивают проектную деятельность, ТРИЗ (теорию решения изобретательских задач) и 4К-компетенции (коммуникация, креативность, командное решение проектных задач, критическое мышление).

Занятия в «Кванториуме» будут проходить во внеурочное время и доступны для всех обучающихся в Дмитровском округе, в том числе для детей с ограниченными возможностями здоровья.

«Мы будем опираться на опыт наших коллег и развивать это направление в Дмитрове, чтобы дать детям возможность раскрыть свой потенциал и получить качественное образование в сфере науки и технологий», — прокомментировала начальник управления образования администрации Дмитровского городского округа Татьяна Малинникова.

«Кванториумы», как и IT-КУБы и Точки Роста, относятся к национальному проекту «Образование».

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев отмечал, что в регионе работает большое количество сильных педагогических коллективов.

При этом, по словам главы региона, система образования Подмосковья постоянно развивается.