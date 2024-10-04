В Дмитрове прошла выездная администрация

В Дмитровской школе № 9 прошла выездная администрация. В мероприятии приняли участие заместители главы округа и руководители муниципальных служб и учреждений, сообщила пресс-служба администрации Дмитровского городского округа.

Большая часть вопросов касалась благоустройства и жилищно-коммунального хозяйства.

«Много вопросов жителей связано с ремонтом и реконструкцией теплосетей. Даем подробные разъяснения о необходимости проводимых работ к началу отопительного сезона», — сказал заместитель главы Дмитровского городского округа Сергей Колков.

Когда тема вопроса касается текущих моментов, то она решается практически сразу. Например, одна из жительниц задала вопрос о ремонте пешеходной части улицы Кропоткинская. Ей ответили, что работы запланированы в рамках следующего этапа благоустройства центра города, который стартует в следующем году.

Вопросы, требующие детальной проработки, вносятся в протокол, затем будут взяты соответствующими службами в работу, о результатах которых будет сообщено заявителю.

«Гораздо удобнее прийти и лично объяснить суть вопроса, чем писать письма, запросы, ждать ответа. В режиме реального времени всё понятнее. На мой вопрос о порядке оформления границ земельного участка Константин Соловьев, заместитель главы по вопросам землепользования, дал исчерпывающую консультацию, наметил последующие шаги для решения вопроса», — поделилась жительница Дмитровского округа.

Губернатор Подмосковья Андрей Воробьев ранее в ходе ежегодного обращения к жителям призвал глав городских округов включиться в решение вопросов, имеющих важность для качества жизни, волнующих жителей.

«Глав я традиционно прошу включиться, изучив информацию по каждой территории, и взять ее в работу», — отметил Воробьев.