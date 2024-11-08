В Дмитровской школе № 2 прошла выездная администрация

Эта выездная администрация собрала более пятидесяти человек.

Елена и Андрей из Орудьево рассказали Ивану Юрьевичу о плотине в селе, о том, как жители облагораживали это место и заботятся о нем. Но есть проблема — сброс нечистот в этот водоем. Нужны очистные сооружения.

Один из основных вопросов, который волнует дмитровчан — пробки на Рогачевском мосту. Иван Курданин ответил жителям, что сейчас проходит процедура экспертизы проекта. Строительство развязки и новых мостов начнется в следующем году.

К заместителям главы округа жители обращались с разными ситуациями. Например, Марина, житель дома 1а по улице Космонавтов, попросила Валерия Лозовского, курирующего вопросы безопасности, помочь оборудовать подъезды их дома системой видеонаблюдения.

Опиловка и кронирование деревьев, содержание и ремонт дорог, проблема отсутствия снегозадержателей на скатных крышах многоквартирных домов, необходимость открытия хороших продуктовых магазинов в Заречье, приведение в порядок сквера на улице Подлипичье — все обращения были зафиксированы и приняты в работу.

«Выездная администрация очень удобная форма работы для жителей: не надо записываться заранее, можно прийти и задать вопрос о наболевшем как мне, так и моим заместителям. Такой формат нашей работы только подтверждает: местная власть максимально открыта для жителей. Был рад познакомиться с активными жителями округа. Во время общения с ними меня приятно удивило то, с какой гордостью и теплотой они рассказывают о месте, где живут. Было видно, что они полны желания продолжать делать добрые дела и способствовать улучшению жизни в округе. Со своей стороны, мы также готовы поддержать их начинания и приложить все усилия для улучшения качества жизни всех жителей. Все вопросы, которые поступили ко мне и моим коллегам, взял на личный контроль», — прокомментировал Иван Курданин, временно исполняющий полномочия главы Дмитровского городского округа.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев заявил, что каждому чиновнику нужно максимально вникнуть в детали для обеспечения безопасности в Подмосковье.