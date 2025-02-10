В Дмитровской инженерной школе состоялся открытый диалог о безопасности детей

Уже второй год подряд накануне февральских школьных каникул в Дмитрове было проведено окружное родительское собрание «Неделя безопасности» под девизом «Разговор о важном: безопасное детство — наша общая задача». Об этом сообщила пресс-служба администрации городского округа.

В этот раз мероприятие состоялось в Инженерной школе. В нем приняли участие руководители служб и ведомств Дмитровского муниципального округа, директора школ, их заместители по воспитательной работе, советники по воспитанию, педагоги-психологи, социальные педагоги и родительская общественность.

«Наша общая цель — сделать так, чтобы наши дети были максимально здоровыми и счастливыми. Мы можем достичь этого только совместными усилиями, взаимодействуя друг с другом и действуя комплексно», — отметила начальник управления образования администрации Дмитровского муниципального округа Татьяна Малинникова.

На собрании было обсуждено множество актуальных вопросов. В их числе: как научить ребёнка ответственно относиться к себе и окружающим, как помочь ему предвидеть и распознавать опасности, как соблюдать простые правила личной безопасности и как выработать модели правильного поведения в экстремальных ситуациях.

Спикеры также подчеркнули важность открытого диалога с ребёнком, умения слышать и понимать его, сопереживать и искренне интересоваться его жизнью. Это поможет создать доверительные отношения между ребенком и взрослым, а также обеспечить безопасность детей в интернете.

После каникул родительские собрания на тему безопасности детей пройдут во всех школах муниципалитета.

«Обсуждение тем, связанных с формированием у детей ответственного отношения к себе и окружающим, правил личной безопасности и поведения в экстренных ситуациях, крайне актуально в современных условиях», — прокомментировала заместитель главы Дмитровского муниципального округа Ирина Костышина.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев заявил, что в Подмосковье работают над тем, чтобы наполнять афишу мероприятий, с вниманием относятся к организации отдыха. Он отметил, что на сайте welcome.mosreg.ru каждый может с легкостью найти то, что понравится именно ему.