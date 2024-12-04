В Дмитрове завершился I этап благоустройства Советской площади

В этом году в рамках реализации народной программы «Единой России» завершился первый этап благоустройства Советской площади в Дмитрове. Были проложены пешеходные и велодорожки, расширены тротуары, положена нескользящая плитка, сделаны парковка, зоны отдыха, дополнительное озеленение, установлено освещение и видеонаблюдение. Построен новый фонтан. Об этом сообщает пресс-служба секретарь местного отделения партии, врио главы Дмитровского округа Оксана Котова.

«Этот проект стал важным шагом на пути к созданию комфортной городской среды для жителей нашего округа. Мы учли мнения горожан и постарались реализовать все их пожелания, чтобы Советская площадь стала не только местом для прогулок, но и комфортной зоной для отдыха и общения», — отметила временно исполняющая полномочия секретаря местного отделения партии «Единая Россия» Дмитровского округа Оксана Котова.

В этом году на обновленной площади уже прошли концерты, флешмобы и акции, которые собрали множество жителей и гостей города.

В ближайших планах — второй этап благоустройства. Он запланирован на 2025–2026 годы, будет благоустроена площадь со стороны ул. Кропоткина и ул. Загорской, а также культурное наследие — вал.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев заявил, что инфраструктура Подмосковья должна соответствовать ожиданиям жителей.

«В растущем регионе <…> инфраструктура должна соответствовать тому, что ждет человек, чтобы жизнь была комфортной, удобной. Это непростая задача, но очень интересная», — сказал Воробьев.