В Дмитрове выполнят благоустройство Аллеи Славы до конца 2024 года

Пешеходная зона на Аллее Славы в Дмитрове имеет протяженность более 700 метров. Месяц назад здесь начались работы по благоустройству, которые осуществляются МКУ «ЖКХ и благоустройство». Заместитель главы Дмитровского городского округа Оксана Котова проверила ход работ, сообщает пресс-служба администрации горокруга.

Директор МКУ «ЖКХ и благоустройство» Роман Никитюк рассказал, что уже установлен бортовой камень на пешеходных дорожках, выполнена прокладка проводов освещения и видеонаблюдения, установлена монолитная бетонная конструкция «Стелла», выполнены работы по устройству асфальтобетонного полотна. Сейчас идут работы по установке освещения. В общей сложности работы выполнены на 60%.

Оксана Котова также пообщалась с жителями Дмитрова, чтобы узнать их мнение о проводимом благоустройстве.

«Стало гораздо лучше. Очень приятно ходить по хорошему асфальту, а не по разбитой брусчатке», — отметила коренная дмитровчанка.

Также она поинтересовалась у заместителя главы — вернут ли имена почетных жителей и Героев Советского Союза.

«Конечно, они все будут на новой стеле. Ни одно имя не будет утрачено, ни в коем случае», — ответила Котова.

На аллее уже провели озеленение: высадили кусты, которые образуют красивый невысокий забор и закрывают проезжую часть. Запланировано установить скамейки, урны и качели.

«Пешеходная зона здесь была открыта в ноябре 2001 года. Тогда были высажены каштаны, у каждого из которых установили памятные таблички с именами Героев Советского Союза, России, полных кавалеров ордена Славы, Почетных жителей города. В ходе реконструкции они будут перенесены на специально оборудованную стену памяти. Вместо брусчатки на пешеходной части аллеи будет асфальт с выделенной полосой для велосипедистов», — отметила Котова.

Завершить благоустройство запланировано до конца этого года.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев отметил, что в Подмосковье власти находят ресурсы, чтобы привести в порядок парки и скверы.

«Мы целенаправленно уже много лет находим ресурсы, чтобы привести в порядок городские парки, которые помнят и знают разные поколения», — сказал Воробьев.